Ukrayna'da ölen AGİT gözlemcisi için soruşturma başlatıldı

Pazar günü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci olarak çalışan ABD'li doktorun ölümünün ardından Ukrayna resmi soruşturma başlattığını açıkladı.

Ülkenin doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Luhanks kenti yakınlarında gerçekleşen olayı Ukrayna hükümeti "terör eylemi" olarak nitelendiriyor.

Devriye sırasında mayına çarpan araçta ölen doktorun yanı sıra, birer Alman ve Çek gözlemci de yaralanmıştı.

Ayrılıkçılar olayın nasıl gerçekleştiğini henüz soruşturmazken, Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Rusya yanlısı bir sözcü aracın tanksavar mayınına çarptığını söyledi.

Patlamadan sonra Moskova, Washington ve Berlin arasında söz düellosu yaşanmış ve ABD'li yetkililer Rusya'dan bölgede barış için ayrılıkçılar üzerindeki etkisini kullanması talebinde bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da olayın dikkatle soruşturulmasını ve sorumluların adalete teslim edilmesini istedi.

Askıdaki Minsk Anlaşması

Bugün patlamanın meydana geldiği alana giden AGİT temsilcisi Ertuğrul Apakan, ülkedeki savaşı bitirmek için 2015'te imzalanan ancak tarafların bir türlü uymadığı Minsk Anlaşması'na dikkat çekti.

Yazılı bir açıklama yapan Apakan, "Sürdürülebilir bir ateşkes, silahların susması, mayınların temizlenmesi ve barışa katkı için yaptığım çağrıları yineliyorum," dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de yazılı açıklamasında "Ukrayna topraklarının bir kısmını şiddet ile işgal eden Rusya destekli ayrılıkçıların" 2015 anlaşmasına uymak için "özel bir sorumlulukları" olduğu ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da 2013 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç yönetimine karşı başlayan sokak protestoları kısa sürede çatışmalara sahne olmuştu.

Yanukoviç'in Şubat 2014'te devrilmesinin ardından ülkenin doğu ve güneyindeki Rusya yanlısı bölgelerde kısa sürede çatışmalar başlamış ve siyasi kriz Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine kadar tırmanmıştı.

Çatışmalarda şu ana kadar 10 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ukrayna'nın doğusunda hükümet birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında sıklıkla ihlal edilen ateşkesi izlemek üzere 2014 yılından beri 700'ün üzerinde AGİT gözlemcisi görev yapıyor.

Örgüt, Pazar günkü olayın ardından Avrupa'daki tek savaş bölgesindeki çalışmalarından vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

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AFP/Reuters/ÇÖ/GA