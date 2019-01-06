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Ukrayna'da öldürülen Türk kızlarının cinayet zanlısına tutuklama talebi

Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL, (DHA) UKRAYNA'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç

06 Ocak 2019 19:03

Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL, (DHA) UKRAYNA\'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey\'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik\'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.15\'te Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından zanlı \'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek\' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

 

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