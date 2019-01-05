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Ukrayna'da öldürülen Buket'in cenazesini babası teslim alacak

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- UKRAYNA'nın Harkov kentinde yaşadıkları apartman dairesinde öldürülen 2 tıp öğrencisi Türk kızından biri olan Buket Yıldız'ın cenazesini teslim almak için babası yarın Ukrayna'ya gidecek

05 Ocak 2019 18:50

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- UKRAYNA\'nın Harkov kentinde yaşadıkları apartman dairesinde öldürülen 2 tıp öğrencisi Türk kızından biri olan Buket Yıldız\'ın cenazesini teslim almak için babası yarın Ukrayna\'ya gidecek. Baba Levent Yılmaz, katil zanlısını tanımadığını, kızıyla 1 yıl önce arkadaşlık yaptığını, Ukrayna\'daki arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.
Harkov\'daki evlerinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi (22) ile birlikte öldürülen Buket Yıldız\'ın baba ocağında yas sürüyor. Acılı aileyi, Samandağ ilçesi Atatürk Caddesi\'ndeki evlerine gelen yakınları teselli etmeye çalışıyor. Kızının acısıyla yıkılan baba Levent Yıldız, katil zanlısı Hüsnü Can Ç.\'yi tanımadığını ancak kızıyla 1 yıl önce arkadaş olduğunu, Ukrayna\'daki arkadaşlarından öğrendiğini söyledi. Katil zanlısının, kendisinden ayrılan kızının peşini bırakmadığını belirten baba Yıldız, cenazeyi teslim almak için yarın Ukrayna\'ya gideceğini kaydetti.

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