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Dünya

Ukrayna'da nükleer santralda kaza!

Ukrayna Enerji Bakanı Volodimir Demçişin santralda gerçekleşen kazanın herhangi bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü

03 Aralık 2014 15:59

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporizhye nükleer santralında bir kaza meydana geldiği açıklandı.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın da beşinci büyük nükleer santralında gerçekleşen kazayı, kamuoyuna Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk duyurdu.

"Zaporizhye Nükleer Santrali'nde bir kaza meydana geldiğini biliyorum" diyen Yatsenyuk, başka detay vermedi.

Ülkenin yeni enerji bakanı Volodimir Demçişin ise santralda gerçekleşen kazanın herhangi bir tehdit oluşturmadığını öne sürerek, "Reaktörlerle ilgili sorun yok"  dedi. Ukraynalı bakan, kazanın "enerji çıktı sistemi"ni etkilediğini, üretimle ilgisi olmadığını savundu ve santralın 5 Aralık'ta normal çalışma düzenine dönebileceğini iddia etti.

Viyana merkezli Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

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