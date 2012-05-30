Ukrayna'da muhalefet Timoşenko için birleşti

Ukrayna’da muhalefet partileri, Yulia Timoşenko’nun özgürlüğü için ortak hareket edecek.

Milliyet'in haberine göre, Ukrayna muhalefeti tutuklu eski başbakan Yulia Timoşenko için birleşti. Muhalefet partileri tarafından düzenlenen bir basın toplantısında Timoşenko’nun gelecek seçimlere katılması için çalışmalar yürütüleceği açıklandı.

Toplantı başkanı ve eski parlamento sözcüsü Arseniy Yatsenyuk, Timoşenko’ya yöneltilen görevini kötüye kullandığına dair suçlamaların hukuki dayanağı olmadığını söyledi.

Euronews televizyon kanalına konuşan Yatsenyuk, “Son ceza davalarına bakın, bu politik soruşturmada hiçbir gerçek hukuki dayanak bulunmamaktadır, herşey el yapımıdır. Ayarlanmış yargıçlar el yapımı bir mahkeme gerçekleştirmektedir” dedi. Timoşenko görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.