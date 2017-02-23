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Dünya

Ukrayna'da milletvekili kaçırıldı

Petro Poroşenko Bloğu milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko'nun kaçırıldığı açıklandı

23 Şubat 2017 22:39

Ukrayna’da Petro Poroşenko Bloğu millletvekillerinden Aleksey Gonçarenko’nun kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı açıklandı. Odessa Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun partisi Petro Poroşenko Bloğu milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko’nun henüz bilinmeyen bir sebeple kaçırıldığı söylendi.

Reuters’ın haberine göre, Gonçarenko, kısa süre önce Kiev’deki Almanya Büyükelçiliği’nin yanında Berlin Duvarı’nı simgeleyen duvara Almanca “Hayır” yazmasıyla gündeme gelmişti. Gonçarenko, yazdığı yazının, Almanya’nın Kiev Büyükelçisi Ernst Reichel’ın, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde, “işgalci Rusya birlikleri” varken de seçimlerin yapılabileceği yönündeki açıkalamasını protesto anlamına geldiği belirtilmişti.

 

Donetsk’te gerginlik tırmanıyor

 

Ukrayna’nın güneybatısında yer alan ülkenin en büyük liman kenti Odessa’da Ukraynalılar ve Ruslar bir arada yaşıyor. Kentte 2014 yılında ülkedeki ırkçı hareket Sağ Sektör tarafından sendika binası ateşe verildi, kundaklama eyleminde 39 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan geçtiğimiz ay, ülkenin doğusunda Donetsk kentinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti ile Ukrayna yönetimi arasındaki çatışmalar tekrar tırmandı. Belarus’un başkenti Minsk’te varılan kısmi ateşkes anlaşmasının ardından taraflar mutabakatın bozulmasında birbirini suçluyor.

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