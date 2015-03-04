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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da maden faciası

Ukrayna’nın doğusunda bir maden ocağında meydana gelen patlamada en az 32 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi

04 Mart 2015 14:14


Patlama, yaklaşık bir yıldır Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve hükümet güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Donetsk kentinde meydana geldi.

Ukrayna Parlamento Başkanı Volodymyr Groysman yaptığı açıklamada, “Bugün Zasyadko madeninde korkunç bir trajedi yaşandı. Kurbanlar var. Şu anki ölü sayısı 32” dedi.

Groysman, parlamentodaki konuşmada milletvekillerini ölenler için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

Öte yandan ayrılıkçılar, madende sadece bir kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Donetsk'teki ayrılıkçılar tarafından yapılan açıklamada, patlamanın 1000 metre derinlikte meydana geldiği ve olay sırasında madende 230'dan fazla madencinin bulunduğu bildirildi.

Patlamanın, gaz ve havanın karışması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Madende kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana dek 157 madencinin kurtarıldığı açıklandı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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