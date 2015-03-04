Ukrayna'da maden faciası



Patlama, yaklaşık bir yıldır Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve hükümet güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Donetsk kentinde meydana geldi.

Ukrayna Parlamento Başkanı Volodymyr Groysman yaptığı açıklamada, “Bugün Zasyadko madeninde korkunç bir trajedi yaşandı. Kurbanlar var. Şu anki ölü sayısı 32” dedi.

Groysman, parlamentodaki konuşmada milletvekillerini ölenler için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

Öte yandan ayrılıkçılar, madende sadece bir kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Donetsk'teki ayrılıkçılar tarafından yapılan açıklamada, patlamanın 1000 metre derinlikte meydana geldiği ve olay sırasında madende 230'dan fazla madencinin bulunduğu bildirildi.

Patlamanın, gaz ve havanın karışması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Madende kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana dek 157 madencinin kurtarıldığı açıklandı.