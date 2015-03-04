T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna'da maden faciası; 30 işçi öldü

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 70'den fazla işçi de mahsur kaldı

04 Mart 2015 12:31

Ukrayna'dan bir maden faciası haberi geldi. Kaza, Rusya yanlısı ayrılıkçı grupların kontrolündeki Donetsk yakınlarındaki bir maden ocağında yaşandı.

Meclis Başkanı Vladimir Groysman, yaptığı açıklamada Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk'teki kömür madeninde yerel saatle sabah 4.15'te metan gazı patlaması meydana geldiğini belirtti.

Patlama sırasında madende 70'den fazla madencinin bulunduğuna işaret eden Groysman, 32 madencinin öldüğünü söyledi.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların tek taraflı olarak kurduğu "Donetsk Halk Cumhuriyet Acil Durumlar Bakanlığı" yetkilisi Yuliana Bedilo da "Zasyadka" adlı maden ocağında sabah erken saatlerde patlama meydana geldiğini açıkladı. Bedilo, patlamanın herhangi bir silahlı saldırıyla bağlantılı olmadığını, gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini ifade etti. Bedilo, madende 73 kişinin mahsur kaldığına işaret etti.

Donetsk Belediyesi'nden yapılan açıklamada kaza sırasında madende 230 kişinin bulunduğu,157 madencinin kurtarıldığı kaydedildi. Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

ETİKETLER

ukraynamadenfaciasıkaza30 işçiöldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24