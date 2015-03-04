Ukrayna'da maden faciası; 30 işçi öldü

Ukrayna'dan bir maden faciası haberi geldi. Kaza, Rusya yanlısı ayrılıkçı grupların kontrolündeki Donetsk yakınlarındaki bir maden ocağında yaşandı.

Meclis Başkanı Vladimir Groysman, yaptığı açıklamada Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk'teki kömür madeninde yerel saatle sabah 4.15'te metan gazı patlaması meydana geldiğini belirtti.

Patlama sırasında madende 70'den fazla madencinin bulunduğuna işaret eden Groysman, 32 madencinin öldüğünü söyledi.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların tek taraflı olarak kurduğu "Donetsk Halk Cumhuriyet Acil Durumlar Bakanlığı" yetkilisi Yuliana Bedilo da "Zasyadka" adlı maden ocağında sabah erken saatlerde patlama meydana geldiğini açıkladı. Bedilo, patlamanın herhangi bir silahlı saldırıyla bağlantılı olmadığını, gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini ifade etti. Bedilo, madende 73 kişinin mahsur kaldığına işaret etti.

Donetsk Belediyesi'nden yapılan açıklamada kaza sırasında madende 230 kişinin bulunduğu,157 madencinin kurtarıldığı kaydedildi. Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.