Ukrayna'da Lenin’in heykelini yıktılar

Ukrayna'nın doğusundaki Dinipro-Petrovsk bölgesinde Bolşevik devrim lideri Vladimir Lenin'in büstü yıkıldı.

"Komünizmin zaferi engellenmez" yazılı büstün yıkılışını kalabalık bir grup izledi.

Büstün, Ukrayna'da yönetim değişikliğine neden olan Avrupa Birliği ortaklık anlaşmasının imzalanmasından sonra yıkılması sembolik bir anlam taşıyor.

Zira, Aralık ayında Kiev'deki Lenin heykeli de eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in AB ile ortaklık anlaşmasını askıya almasından sonra yıkılmıştı.

Aylarca süren protestolar nedeniyle Yanukoviç koltuğunu terk ederek, ülkeden kaçmıştı.