Ukrayna'da koruma krizi

T24-

Kiev'deki temasları çerçevesinde Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Toplantısına katılan Erdoğan’ın korumaları kongre merkezine alınmak istenmedi. Erdoğan'ın salona girmesinin ardından Ukraynalı korumalar Erdoğan'ın yakın korumalarına kapıyı kapattı. Bunun üzerine bir arbede yaşandı. Ukraynalı korumalarla Türk korumalar yumruk yumruğa geldi.

Bu sırada Başbakan'ın özel kalem müdür yardımcısı Çağatay Kılıç'ın karnına bir yumruk isabet etti. İşadamları ve orada bulunan diğer koruma görevlileri kavgayı ayırdı.

Daha sonra Erdoğan'a, Taras Şevçenko Ulusal Kiev Üniversitesince ekonomi alanında fahri doktora unvanı verildi. Törene Başbakan Erdoğan’ın kızı Sümeyya Erdoğan ve Bakan eşlerinin de katıldığı görüldü.

Erdoğan ardından Ukrayna Başbakanı Mikola Yanoiç Azarov ile de görüştü. Erdoğan’ın 21:30 sıralarında Ukrayna'dan Ankara’ya dönmesi bekleniyor.