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Dünya

Ukrayna'da korkunç cinayet: Dört Türk, bir Türk'ü öldürüp cesedini yaktı 

Sonat Kerem / Kiev, 21 Kasım (DHA) - Ukrayna’da Türk vatandaşları tarafından işlenen cinayet haberi basına yansıdı

21 Kasım 2017 17:04

Sonat Kerem / Kiev, 21 Kasım (DHA) - Ukrayna’da Türk vatandaşları tarafından işlenen cinayet haberi basına yansıdı.
Ukrayna\'nın Odessa kenti Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, dört Türk vatandaşının, diğer bir Türk vatandaşını ayin düzenleyerek, başına sert cisimlerle vurarak öldürdükleri, ardından cesedini ateşe verdikleri bildirildi.
Cinayetin işlendiği ormanda, satanistlerin kullandığı pentagram sembolünün, mumların ve satanist ayinlerinde kullanılan farklı materyallerin bulunduğu kaydedildi.
Cinayeti işleyen dört Türk vatandaşının yakalandığı, zanlıların ayrıca insan ticareti suçu işlediklerinin de tespit edildiği duyuruldu.

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