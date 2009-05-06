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Dünya

Ukrayna'da komünistler idam cezasını istiyor

06 Mayıs 2009 03:30

Ukrayna'da Komünist Parti, bazı ağır suçlar için idam cezasının yürürlüğe girmesini talep ediyor.

Ukrayna parlamentosunda muhalefetteki Komünist Parti tarafından sunulan yasa tasarısı, `yolsuzluk, insan ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, kasten adam öldürme, soygunculuk, terörizm' gibi suçlar işleyenlerin idam cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Ukraynalı komünistler ayrıca, `tecavüz, pedofili, gasp, dolandırıcılık, uyuşturucu madde imalatı ve satışı, yasa dışı suç örgütü kurma, muhabbet tellallığı' gibi suçlar için ise müebbet hapis cezası verilmesini istiyor.

Adalet Bakanı Yuriy Lutsenko da tasarıyı destekliyor. (DHA)




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