Ukrayna'da komünistler idam cezasını istiyor

Ukrayna'da Komünist Parti, bazı ağır suçlar için idam cezasının yürürlüğe girmesini talep ediyor.



Ukrayna parlamentosunda muhalefetteki Komünist Parti tarafından sunulan yasa tasarısı, `yolsuzluk, insan ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, kasten adam öldürme, soygunculuk, terörizm' gibi suçlar işleyenlerin idam cezasına çarptırılmasını öngörüyor.



Ukraynalı komünistler ayrıca, `tecavüz, pedofili, gasp, dolandırıcılık, uyuşturucu madde imalatı ve satışı, yasa dışı suç örgütü kurma, muhabbet tellallığı' gibi suçlar için ise müebbet hapis cezası verilmesini istiyor.



Adalet Bakanı Yuriy Lutsenko da tasarıyı destekliyor. (DHA)









