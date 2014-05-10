Ukrayna'da Kızılhaç doktorları serbest

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk’te referandum talep eden ayrılıkçılar tarafından alıkonulan 7 Kızılhaç görevlisi serbest bırakıldı.

Kızılhaç Ukrayna Ofisi görevlisi İrina Tsaryuk, basına yaptığı açıklamada, dün akşam alıkonulan Kızılhaç görevlilerinin serbest bırakıldığını, bir görevlinin ise darp edilmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kızılhaç’ın Donetsk’teki ofisine dün akşam baskın yapan silahlı kişiler, ihtilaflı her iki tarafa sağlık hizmeti vermeye çalışan gönüllü hekimlerden oluşan ekibe saldırıp ofiste bulunan tıbbi malzemelerle, aralarında bir Fransız vatandaşının da bulunduğu 7 Kızılhaç görevlisini yanlarında götürmüştü.

Kızılhaç görevlilerinin, ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk Belediye binasında tutulduğu ifade edilmişti.