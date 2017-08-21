Ukrayna'da kaybolan iş insanının cesedi bir nehirde bulundu!

Mersin’den Ukrayna’ya 150 bin lira alacağı için giden ve yakınlarının 2 haftadır haber alamadığı evli ve 5 çocuk babası iş insanı Rıza Yüce’nin (44) cesedi bulundu.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; Mersin’de ilaç sektöründe çalışan Rıza Yüce, daha önceden ilaç verdiği ve 150 bin TL alacağı olan firma ile görüşmek için 23 Temmuz’da Ukrayna’ya gitti. Kiev’e giden iş insanı, en son 26 Temmuz’da eşini telefonla arayarak, parayı almakta zorlandığını, araya Ermeni bir vatandaşın girdiğini ve görüşmek için buluşacaklarını söyledi. Yüce ayrıca eşine çok tedirgin olduğunu, görüşeceği kişinin de güven vermediğini anlattı.

Aracı Ermeni vatandaşı ile görüşmek için giden iş insanı Rıza Yüce’yi akşam arayan eşi Suna Yüce haber alamadı. Endişelenen Yüce, Türk Konsolosluğu’na haber verdi. Konsolosluğun devreye girmesiyle yapılan araştırmada, kayıp iş insanının görüştüğü kişinin gasp suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan, işadamının kayıp olmasından 3 gün sonra kredi kartı ile alışveriş yapılmak istendiği ve hesabından da 2 bin TL çekildiği belirlendi.

Yüce ailesinin tedirgin bekleyişi acı haberle son buldu. Ukrayna’da Yüce’nin cansız bedenine ulaşıldı. İşadamının başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve bir nehre atıldığı belirlendi. Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı ve bir zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.