Ukrayna'da kaçırılan dört AGİT gözlemcisi serbest

Biri Türk dört AGİT gözlemcisi serbest



Ukrayna'da, Rus yanlısı ayrılıkçı militanların yaklaşık bir ay önce kaçırdığı dört AGİT gözlemcisi serbest bırakıldı.

Türk gözlemci Memet Kılıç da serbest bırakılanlar arasında.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Kılıç'ın birkaç gün içinde Türkiye'ye geri dönmesini beklediklerini söyledi.

"Donetsk Halkı Cumhuriyeti" olarak anılan muhalif örgütün lideri Alexander Borodai, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) dört gözlemcisinin iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Borodai, "Bunun karşılığında hiçbir şey beklemiyoruz. Koşulsuz bir şekilde gözlemcileri serbest bıraktık" dedi.

AGİT, kaçırılan diğer dört üyeyle ilgili ise bilgi alamadıklarını ve endişelerinin devam ettiğini söyledi.



Putin'in danışmanı, Poroşenko'ya 'Nazi' dedi



Ukrayna'nın Avrupa Birliği(AB) ile bugün imzalaması beklenen işbirliği anlaşmasına, Rusya tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baş danışmanlarından Sergei Glazyev, Ukrayna Başkanı Petro Poroşenko için "Nazi" nitelemesini kullandı.



Glazyev, AB anlaşmasının meşru olmadığını da savundu.

BBC'ye konuşan Glazyev, "Avrupa Ukrayna'yı bu anlaşmayı imzalamaya zorluyor. Avrupa'da bir askeri darbe düzenlediler, başa Nazileri getirdiler. Nazi hükümet Ukrayna'nın en geniş bölgesini bombalıyor" dedi.

Putin'in danışmanı sözlerine şöyle devam etti: "Anlaşma imzalandıktan sonra, bu Avrupa Birliği bürokratlarının ve siyasetçilerinin ürünü olan Nazi Frankeştayn kapılarını çaldığında, Avrupalılar şaşıracak."

Glazyev, Poroşenko'nun başkanlığının meşru olmadığını çünkü Ukrayna'nın önemli bir kesiminin Mayıs'taki seçimlerde oy kullanmadığını da söyledi.

Poroşenko'nun söz konusu anlaşmayı Brüksel'de yapılmakta olan AB zirvesinde imzalaması bekleniyor.

Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçı militanlarla hükümet arasındaki ateşkes de bugün sona eriyor.

Ateşkes sırasında bir Ukrayna uçağının düşürülerek dokuz kişinin ölmesi, ateşkesi tartışmalı hale getirmişti.