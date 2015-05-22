Ukrayna'da işkence iddiası



Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'nın doğusunda çatışan Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile hükümet birliklerinin birbirlerinin ellerindeki tutsaklara işkence yaptığını ileri sürdü. Örgüt, cuma günü açıkladığı raporunda Ukrayna'nın doğusunda hemen her gün işlenen savaş suçlarına dair 'sağlam kanıtlar' bulunduğunu belirtti.

Londra'da açıklanan raporda, her iki tarafın da tutsaklara karşı elektroşok, bıçakla yaralama, tekme ve asarak infaz korkusu yaratma gibi işkence yöntemleri uyguladığına yer veriliyor. Eski tutsakların ifadelerine dayandırılan raporda, tutsakların kemiklerinin kırıldığı, günlerce uykusuz bırakıldıkları, gerekli tıbbi yardımların verilmediği ve tutsaklara infaz edilecekleri hissi verilerek işkence yapıldığı öne sürülüyor.

Uluslararası Af Örgütü raporunu, 17'si Rus ayrılıkçılar ve 16'sı hükümet birlikleri tarafından esir tutulan 33 kişinin ifadelerine dayandırıyor. Tutsakların ifadelerinin birbirini doğruladığına dikkat çekilirken, röntgen filmleri, fotoğraflar, eksik dişler, yara izleri ve hastane dosyalarının ifadelerle uyduğu belirtiliyor.

Örgüt ayrıca Rusya yanlısı ayrılıkçıların herhangi bir yargı süreci olmaksızın tutsakları infaz ettiği en az üç vaka bulunduğunu kaydetti. Uluslararası Af Örgütü, her iki tarafa da uyarıda bulunarak, tutsaklara yönelik kötü muamelenin uluslararası hukuk açısından sonuçları olduğunu savaşçılarına net bir şekilde açıklamalarını ve sorumlulardan hesap sorulmasını talep etti.