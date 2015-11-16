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Dünya

Ukrayna'da IŞİD alarmı

Güvenlik önlemleri iki hafta daha arttırılacak

16 Kasım 2015 11:59

Paris’te birden fazla saldırıda çok sayıda insan hayatını kaybederken saldırı sonrasında birçok ülke IŞİD’in saldırı ihtimaline karşı alarma geçti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Paris'te meydana gelen terör saldırısının ardından, IŞİD'in Ukrayna'da da terör saldırısı düzenleyebileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Ukrayna'daki güvenlik önlemlerinin en az iki hafta daha arttırılacağını söyleyen Poroşenko,  teröre karşı yeni önlemlerin gözden geçirilmesi ve uygulanması konusunda gereken talimatları verdiğini kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov da, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da özellikle başkent Kiev'de ve Dnepropetrovsk, Harkov ve Lvov kentlerinde terör saldırısı olabileceğine ilişkin duyumlar aldıklarını söyledi.

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