Ukrayna'da iktidar partisi önde

Ukrayna'da halk genel seçimler için sandık başına gitti. Oyların 3'te 1'ne yakınının sayıldığı seçimde, iktidardaki Bölgeler Partisi önde gidiyor.

Ukrayna'da dün (28 Ekim 2012) yapılan parlamento seçimlerin ilk sonuçları, Cumhurbaşkanı Yanukoviç'in Bölgeler Partisi'nin yeniden parlamentoda çoğunluğu sağlayacağına işaret ediyor.

Sandık çıkış anketleri, 3500 yabancı gözlemcinin izlediği seçimlerde Bölgeler Partisi'nin oyların yüzde 28'ini alacağına işaret ediyor.

Bu anketler hapisteki eski Başbakan Yulia Timoşenko'nun partisi Anavatan'ın yüzde 24,7 Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu Vitali Kliçko'nun liderliğini yaptığı liberal Udar (Yumruk) partisinin ise yüzde 15,4 oy alacağını gösteriyor.

'Aşırı sağ ilk kez meclise giriyor'

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin yüzde 12,5 oy olarak ilk kez parlamentoya girmesi beklenirken, Komünist Parti'nin oylarının da yüzde 12,5 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Resmi sonuçların bugün ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Fakat, sandık çıkış anketleri Bölgeler Partisi ve ittifak yaptığı küçük partilerin az bir farkla da olsa parlamentoda yine çoğunluğu sağlayacağına işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç oyunu kullanırken, "Oyumu istikrar ve ekonomik kalkınma için kullanıyorum. Bu seçim Ukrayna'yı birleştirecek" dedi.

Seçim kampanyasında yolsuzluğu "nakavt etme" vaadinde bulunan Kliçko ise en önemli mücadelesini mecliste vereceğini söyledi.

Kliçko, "yolsuzluk, yetkililerin kayıtsızlığı, yerel yönetim eksikliği eşitsizlik ve yoksulluğa karşı savaşacağını" belirtti.

2009'da başbakanken Rusya'dan fahiş fiyatla gaz alarak devleti milyarlarca dolar zarar uğratmakla suçlanan ve yetkilerini kötüye kullanmaktan yedi yıl hapis cezasına çarptırılan Yulia Timoşenko oyunu hapishanede kullandı.

Bu hafta New York Times gazetesinde çıkan bir yazıda, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teikilatı'nın ara seçim raporunda kaygı verici eğillimler olduğunu belirttikleri aktarılmıştı.

Bu kaygıların arasında hükümet kaynaklarının iktidar partisinin adayları için kullanılması, medya üzerinde sansür, oy satın alma ve seçim komisyonlarının işleyişinin şeffaf olmaması bulunuyor.

Muhalefet yanlıları, Timoşenko'nun seçimlerde aday olamaması için mahkum edildiği ve cezaevine konduğuna inanıyor.

Timoşenko'nun hapis kararından sonra AB ile Ukrayna'nın imzalayacağı bir dizi anlaşma süresiz olarak ertelenmişti.

Küresel ekonomik kriz ve emeklilik ve vergi politikaları Ukrayna'nın 46 milyonluk nüfusunu olumsuz etkiledi.

Hükümet kamu çalışanları ve emeklilerinin maaşlarını artırarak halkın tepkisini azaltmaya çalışıyor.

Ancak BBC Kiev muhabiri David Stern, bunun 2 milyar dolar bütçe açığına neden olduğunu ve bu durumun ülkenin IMF'den kredi almasını zorlaştıracağını söylüyor. (BBC Türkçe)