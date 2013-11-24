T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna'da hükümetin AB politikası protesto edildi

2004'te yönetimi deviren ve "Turuncu Devrim" olarak bilinen gösterilerden sonraki en büyük eyleme muhalefet liderleri de katıldı

24 Kasım 2013 23:47

Ukrayna'da 100 binden fazla kişi, hükümetin Rusya'nın baskısıyla Avrupa Birliği'yle ekonomik işbirliği anlaşmasını askıya almasını protesto etti.
Polis, bakanlıkların çevresindeki barikatı aşmaya çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Aynı saatlerde birkaç kilometre ötede hükümete destek için düzenlenen gösteriye ise 10 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.
Kiev polisi, Bakanlar Kurulu toplantılarının yapıldığı binaya girmeye çalışan göstericilerin güvenlik güçlerine sis bombası atması üzerine polisin de göz yaşartıcı gaz kullandığını söylüyor.
Geçen hafta, Moskova'yla ilişkileri koparmayı göze alamayacağını açıklayan Ukrayna hükümeti AB ile yapılacak anlaşmayı ertelemişti.
 

AB'ye şantajcılık suçlaması

 
Rusya, Ukrayna'yı Beyaz Rusya ve Kazakistan'ın üye olduğu kendi gümrük birliğine dahil etmeye çalışıyor.
Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'ni, gelecek hafta Vilnius'ta yapılacak bir zirvede anlaşmayı imzalaması için Ukrayna'ya şantaj yapmakla suçlamıştı.
Kiev'deki Avrupa Meydanı'nda düzenlenen gösteriye ailece gelen birçok eylemci, "Avrupa'da yaşamak istiyorum", "Ukrayna Avrupa'nın parçasıdır" sloganları attı.
Emekli bir kimyager olan Voladimir Mnik adlı bir eylemci Associated Press ajansına "Avrupa'yla birlikte olmak istiyoruz. Çocuklarımızın bir geleceği olmasını istiyoruz ve Rusya'nın baskısına maruz kalmak istemiyoruz" dedi.

ETİKETLER

ukraynarusyaavrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24