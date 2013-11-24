Ukrayna'da hükümetin AB politikası protesto edildi

Ukrayna'da 100 binden fazla kişi, hükümetin Rusya'nın baskısıyla Avrupa Birliği'yle ekonomik işbirliği anlaşmasını askıya almasını protesto etti.

Polis, bakanlıkların çevresindeki barikatı aşmaya çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Aynı saatlerde birkaç kilometre ötede hükümete destek için düzenlenen gösteriye ise 10 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.

Kiev polisi, Bakanlar Kurulu toplantılarının yapıldığı binaya girmeye çalışan göstericilerin güvenlik güçlerine sis bombası atması üzerine polisin de göz yaşartıcı gaz kullandığını söylüyor.

Geçen hafta, Moskova'yla ilişkileri koparmayı göze alamayacağını açıklayan Ukrayna hükümeti AB ile yapılacak anlaşmayı ertelemişti.

AB'ye şantajcılık suçlaması

Rusya, Ukrayna'yı Beyaz Rusya ve Kazakistan'ın üye olduğu kendi gümrük birliğine dahil etmeye çalışıyor.

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'ni, gelecek hafta Vilnius'ta yapılacak bir zirvede anlaşmayı imzalaması için Ukrayna'ya şantaj yapmakla suçlamıştı.

Kiev'deki Avrupa Meydanı'nda düzenlenen gösteriye ailece gelen birçok eylemci, "Avrupa'da yaşamak istiyorum", "Ukrayna Avrupa'nın parçasıdır" sloganları attı.

Emekli bir kimyager olan Voladimir Mnik adlı bir eylemci Associated Press ajansına "Avrupa'yla birlikte olmak istiyoruz. Çocuklarımızın bir geleceği olmasını istiyoruz ve Rusya'nın baskısına maruz kalmak istemiyoruz" dedi.