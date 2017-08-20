Ukrayna'da havaalanında rüşvet baskını: Polis amirleri yakalandı

Sonat Kerem, Kiev, 20 Ağustos (DHA)- Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’da havaalanında görevli polis amirleri, yabancılarcan düzenli olarak rüşvet aldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ukrayna Güvenlik Servisi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Harkov Uluslararası Havaalanı’nda görevli iki polis, rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Havaalanı polislerinin, turistlerden ve iş gezisine gelen yabancılardan düzenli olarak rüşvet aldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Mayıs-Ağustos ayları boyunca havaalanı polislerinin 30 bin grivna (4 bin 100 TL) rüşvet aldıkları belirlendi.

Havaalanındaki polis noktalarında ve yakalanan polislerin evlerinde yapılan aramalarda 130 bin dolar ve 500 bin grivna nakit para ele geçirildi.

Kiev’deki Julyanı Havaalanı polis amiri de kısa süre önce 7 bin dolar rüşvet alırlen suçüstü yakalanmıştı.