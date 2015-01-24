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Dünya

Ukrayna'da füze saldırısı; en az 29 kişi öldü

Ukrayna'da liman kenti Mariupol’a yapılan roket saldırılarında en az 29 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

24 Ocak 2015 21:19

Ukrayna hükümetinin kontrolündeki Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası ile Rusya toprakları arasında yer alan Azov Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol’a yapılan roket saldırılarında en az 29 kişi hayatını kaybetti.

Onlarca Grad füzezi, pazara, evlere ve dükkânlara isabet etti. 90’a yakın yaralının olduğu saldırıların ardından ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

 

'Rus ordusuna bağlı güçler saldırıda yer alıyor'

 

Ukrayna hükümeti olaydan Rusya ve milis güçleri sorumlu tuttu. Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu Sekreteri Aleksandr Turçinov, “Rus terörist gruplar tüm ateşkes anlaşmalarını ihlal etti. Rus ordusuna bağlı güçler saldırılarda yer alıyor” dedi.

İddiaları reddeden Moskova yanlısı ayrılıkçı milisler ise Mariupol’a roket atışı yapmadıklarını savundu.

 

Ayrılıkçı milisler ateşkes istemiyor

 

Ukrayna’nın doğusundaki milis güçlerin lideri Alexander Zakharchenko, Kiev ile daha fazla ateşkes yapmak istemediklerini belirterek, taarruza geçeceklerini açıklamıştı.

Bu arada Mariupol Belediyesi, kentte çıkan Ukrayna birliklerinin çekileceği söylentisini yalanladı ve askeri birliklerinin çarpışmaya hazır olduğunu duyurdu.

 

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