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Dünya

Ukrayna'da fuhuş karşıtları bir Türk'ü sokaklarda bornozla dolaştırdı

'Defacto' adlı bir grup, bir Türk vatandaşını Kiev caddelerinde bornozla ve üzerinde 'Seks turizmine son' yazılı döviz asarak zorla dolaştırdı

29 Kasım 2012 18:23

Ukrayna'ya yabancıların 'Seks turizmi' amacıyla gelmesinin önüne geçmeyi hedefleyen ve kendilerine 'Defacto' adını veren bir grup genç, bir Türk vatandaşını bornozla sokaklarda dolaştırdı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Sonat Kerem imzalı habere göre, kaldığı daireye telefonla hayat kadını çağıran Türk vatandaşına tuzak kuran grup üyeleri, eve girerek bu kişiyi tartakladı. Grup üyeleri, daha sonra yüzüne maske geçirdikleri ve  ellerini bağladıkları Türk vatandaşını, Kiev caddelerinde bornozla  üzerinde 'Seks turizmine son' yazılı döviz asarak zorla dolaştırdı.

Bunları video kamera ile görüntüleyen grup üyeleri görüntüleri internetteki video paylaşım sitesinde paylaştı. Görüntülerde, "Güneşli Türkiye’ye merhabalar" diyerek söze başlayan bir eylemci, seks turizmine karşı olduklarını anlattı.

Videonun başında ise şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda Ukrayna’da seks turizmi korkunç boyutlara ulaştı. Polisin acizliği, yasalara gereğinden fazla bağlılık ve çok büyük karlar seks turizmin rahatça gelişimine olanak tanıyor. Ukrayna’nın Avrupa’nın 'sperm lağımı' olmasının önüne geçmenin tek yolu müşterilere korku salmak."

Segodnya gazetesine açıklamada bulunan güvenlik güçleri, saldırıya uğrayan Türk vatandaşının şikayette bulunmadığını, görüntülerle ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

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