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Dünya

Ukrayna’da eşcinsel yürüyüşüne saldırı

Grubun radikal milliyetçi bir grup olduğu bildirildi

13 Ağustos 2016 21:21

Ukrayna’nın Odessa kentinde düzenlenen eşcinsel yürüyüşüne bir grup radikal milliyetçi saldırıda bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre,   Odessa’da düzenlenen LGBTİ (lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks) Onur Yürüyüşü’nde olaylar çıktı.

Dumkaya Meydanı’nda “Sokol” adlı aşırı milliyetçi gruba mensup oldukları belirtilen kişiler, polis kordonunu aşarak korteje saldırmak istedi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 10 saldırgan gözaltına alındı. Yürüyüşe katılanlar otobüslerle olay yerinden uzaklaştırıldı.

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