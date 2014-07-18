Ukrayna'da düşen uçağın yolcusu: Uçak kaybolursa işte buna benziyor

Hollanda’nın Amsterdam şehrinden Kuala Lumpur'a gitmek üzere havalanan ve Ukrayna'da düşen uçakta bulunan yolculardan Cor Pan, uçuş öncesinde uçağın fotoğrafını çekerek “Eğer kaybolursa, uçak buna benziyor” notunu paylaştı.



Hollandalı Cor Pan tarafından uçağa binmeden dakikalar önce sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaşılan fotoğraf, uçağın düşmesinden sonra sosyal medyada 10 binden fazla paylaşım aldı.

Hollandalı Cor Pan'ın kız arkadaşı Neeltje Tol'la birlikte uçağa bindiği tahmin ediliyor. Malezya uçağı 298 yolcu ve mürettebatla birlikte düşürüldükten sonra, Cor Pan'ın kaza öncesi paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum da geldi.

Hollandalı kazazedenin 8 Mart 2014’ta Çin’in başkenti Pekin’e ulaşamadan okyanusta radarda kaybolan ve şu ana kadar izine rastlanmayan "MH370" numaralı Malezya uçağına atıfta bulundu.

Ancak kazazede Con Pan'ın yaptığı şaka, gerçeğe dönüştü ve Malezya uçağı dün Ukrayna'nın doğusunda düştü.

Uçağın Rus yapımı bir füzeyle düşürüldüğü tahmin ediliyor. Uçağın kim tarafından düşürüldüğü ise, henüz bilinmiyor.

Hollanda’dan havalanan ve Ukrayna hava sahasında seyir halindeyken düşen Malezya Havayollarına ait uçakta mürettebatla birlikte 298 kişi bulunuyordu.