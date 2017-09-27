Ukrayna'da cephanelikte yangın çıktı, 30 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna'nın Kalinovka kasabasında bulunan, ülkenin ikinci büyük cephaneliğinde yangın çıktı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Vinnitsa'nın merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kalinovka'da bulunan "Yaguar" adlı askeri birliğin içindeki cephanelikte dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangının etkisiyle mühimat depolarında patlamalar oldu. Yaklaşık 30 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

188 bin tonluk askeri mühimmatın bulunduğu cephanelikte, Smerç, Uragan, Grad füzelerinin de muhafaza edildiği bildirildi.

Ülkenin en büyük cephaneliğinde geçen ay yangın çıkmıştı

Ukrayna'nın Harkov iline bağlı Balakleya ilçesinde bulunan, ülkenin en büyük cephaneliğinde geçen mart ayında büyük bir yangın çıkmış, ilçede yaşayan binlerce kişi tahliye edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Mariupol ilindeki bir cephanelik, çıkan yangında ciddi hasar görmüştü. Yangının, diğer olaylarda olduğu gibi, ülkenin savunma altyapısına darbe vurmak için yapılan bir sabotaj sonucu çıkmış olabileceği bildirildi.