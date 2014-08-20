T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna’da çatışmalar durmuyor

Ukrayna’daki çatışmalarda en büyük mağdur siviller. Son 24 saat içinde 34 sivil hayatını kaybetti.

20 Ağustos 2014 19:48


Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk kenti yakınlarında, Ukrayna Ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler arasındaki çatışmalarda son bir gün içinde 34 sivil öldü 30 kişi de yaralandı.

Ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk kentinin Ukrayna Ordusu’nca sürekli top atışı altında tutulduğu belirtiliyor.

Çatışmaların yoğunlaştığı bir başka bölge olan Luhansk’ta da Ukraynalı askerlerin stratejik açıdan önemli bir tren istasyonunu ele geçirdikleri bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna’da çatışmaların başladığı günden bu yana 2 bin 100 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 285 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UkraynaDonetskUkrayna OrdusuRusyaLuhanskUkraynalıMilletlerDeutsche Welle Türkçe DW/AA ET/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24