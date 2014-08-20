Ukrayna’da çatışmalar durmuyor



Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk kenti yakınlarında, Ukrayna Ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler arasındaki çatışmalarda son bir gün içinde 34 sivil öldü 30 kişi de yaralandı.

Ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk kentinin Ukrayna Ordusu’nca sürekli top atışı altında tutulduğu belirtiliyor.

Çatışmaların yoğunlaştığı bir başka bölge olan Luhansk’ta da Ukraynalı askerlerin stratejik açıdan önemli bir tren istasyonunu ele geçirdikleri bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna’da çatışmaların başladığı günden bu yana 2 bin 100 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 285 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.