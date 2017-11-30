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Dünya

Ukrayna'da bir mahkemede patlama; ölü ve yaralılar var

Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı

30 Kasım 2017 18:36

Ukrayna'nın Dnipropetrvosk bölgesindeki bir mahkemede patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Nikopol Şehir Mahkemesinde yerel saatle 11.20'de meydana gelen patlamada son dakika haberine göre ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında mahkeme çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Patlamayı cinayet duruşması için salona gelen, öldürülen kişinin babasının gerçekleştirdiği bildirildi. Duruşmanın devam ettiği salona 2 adet el bombası ile gelen şahsın bombaların pimlerini çekmesi sonucu patlamanın gerçekleştiği bildirildi. 

 

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