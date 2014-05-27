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Dünya

Ukrayna'da bir kent savaş ilan etti

Ukrayna'nın Donetsk bölgesine başlattığı operasyon üzerine Lugansk bölgesi yönetimi de Ukrayna'ya karşı savaş ilan etti

27 Mayıs 2014 14:38

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerini Petro Poroşenko'nun kazanması sonrası şiddet olayları arttı. Donetsk'de Ukrayna ordusu ile Rus yanlıları arasındaki çatışmalarda en az 35 ayrılıçı öldürüldü. Operasyonun ardından Lugansk bölgesi yönetimi de Ukrayna'ya karşı savaş ilan etti. Ukrayna ordusu direniş sona erene kadar müdahalenin devam edeceğini ilan etti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk şehrinde Ukrayna askerleriyle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çıkan çatışma gece geç saatlere kadar devam etti.

Donetsk Uluslararası Havaalanı'nın dün ayrılıkçılar tarafından işgal edilmesinin ardından Ukrayna ordusu bölgede operasyon başlattı. Ukrayna ordusu 1 milyon nüfuslu Donetsk kentindeki operasyonda savaş uçakları ve helikopterler de kullanıyor.

Donetsk Havaalanı ve çevresinde yoğunlaşan, zaman zaman şehir merkezinde de devam eden şiddetli çatışmalarda 35 ayrılıkçı ölürken, 50 kadarı da yaralandı.

 

Jetler bomba yağdırdı

 

Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalarda, Ukrayna hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ve helikopterleri bölgeyi gece boyunca bombaladı.

Şehir merkezine de yayılan çatışmalarda dün akşam merkez tren istasyonu yakınında iki sivil hayatını kaybetti.

 

Sokağa çıkma yasağı

 

Çatışmalar nedeniyle şehir merkezindeki bütün AVM ve dükkanlar kepenklerini kapattı. Bölgesel yönetim, dün saat 23.00'ten bugün saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bu arada "Donetsk Cumhuriyeti" kentte tıbbi seferberlik çağrısında bulundu. Bölgedeki doktor, hemşire, sağlık görevlisi ve bütün gönüllüler, çatışmaların şiddetlenmesi üzerine hastanelerde göreve çağrıldı.

 

Savaş ilanı

 

Operasyonun ardından Lugansk bölgesi yönetimi de Ukrayna'ya karşı savaş ilan etti.

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