Ukrayna'da bir gazeteci bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Ukrayna'nın önde gelen gazetecilerinden biri, başkent Kiev'de arabasına yerleştirilen bomba nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öldürülen gazeteci Pavel Sheremet ülkenin en önemli internet haber sitesi Ukrainska Pravda için çalışıyordu.

Shemeret arabasıyla işe giderken aracına yerleştirilen bomba patladı.

Emniyet müdürü Khatia Dekanoidze, "Şoktayım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Polis için bu meseleyi araştırmak bir onur meselesidir" dedi.

Ukrainska Pravda'nın kurucusu, araştırmacı gazeteci Georgiy Gongadze de 16 yıl önce öldürülmüştü.

Bu olay Ukrayna'da o dönem turuncu devrim olarak adlandırılan süreci hızlandırmıştı.

Gongazde'nin cesedi Kiev dışındaki bir ormanda bulunmuştu.