Ukrayna'da barış için Minsk'te dörtlü zirve



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun katılacağı zirveye katılım henüz ilgili tüm taraflarca onaylanmadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile birlikte Ukrayna'da barış için yeni bir diplomatik girişim başlatmış, bu kapsamda Ukrayna, Rusya, ABD ve Kanada'da temaslarda bulunmuştu. Ukrayna'ya silah sevkiyatına karşı çıkan Merkel, krizin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini savunuyor.

Kiev yönetimi ve Batılı ülkeler Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara destek vermekle suçluyor. Kremlin iddiaları reddediyor.

Temas Grubu'ndan uzlaşma çıkmadı

Dörtlü zirve öncesi Ukrayna'nın başkenti Minsk'te toplanan Temas Grubu'ndan uzlaşma kararı çıkmadı. Temas Grubu temsilcileri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya, Ukrayna ve ayrılıkçılardan oluşuyor.

Görüşmelerde ayrılıkçıları temsil eden Denis Puşilin, temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Puşilin, "Uzlaşma için bazı öneriler sunduk. Şimdi sıra karşı tarafta. Ateşkesten söz edebilmek için henüz erken" dedi. Denis Puşilin ayrıntı vermekten kaçındı.