Ukrayna'da ayrılıkçılar ateşkesi ihlal etti; 5 asker öldü

Doğudaki ayrılıkçılara karşı sürdürülen operasyonların yönetildiği Terörle Mücadele Merkezi'nin sözcüsü Andrii Lysenko, yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların son 24 saatte 112 kez ateşkes ihlali yaptığını, bu saldırılarda Ukraynalı 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 25 askerin ise yaralandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Lysenko, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Debaltseve kasabasındaki durumun gergin olduğunu belirterek, yörede taraflar arasında çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ayrılıkçıların ne pahasına olursa olsun Debalseve kentini ele geçirmek istedikleri dile getiren Lysenko, ayrıca Mariupol yakınlarındaki Şirokino kasabası civarında da dün gece çatışmaların yaşandığını ifade etti.

Lysenko, taraflar arasında tam ateşkesin sağlanmadığı sürece hükümet güçlerinin ağır silahlarını cephe hattından geri çekmeyeceğini kaydederek, "Minsk Mutabakatı'nın ilk maddesi olan ateşkes hayata geçirilmedikçe, ikinci maddesini uygulamaya geçmeyiz" ifadesini kullandı.

AGİT Özel Gözlem Misyonu Sözcüsü Michael Bociurkiw ise doğuda bazı ihlallere rağmen ateşkese riayet edildiğini belirtti.

Bociurkiw, doğuda AGİT'in 20 gözlem grubunun çalıştığını ve iki günden beri ateşkesi izlediğini kaydederek, genel olarak bölgede ateşkesin olmasına rağmen Debalseve kenti gibi çatışma bölgeleri de olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'un başkenti Minsk'te 12 Şubat'ta yaptıkları görüşmelerin ardından, 15 Şubat itibarıyla ülkenin doğusunda ateşkesin sağlanması için mutabakata varmıştı.