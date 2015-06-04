Ukrayna'da ateşkes ihlal edildi, çatışmalar şiddetlendi

Ukrayna'nın ayrılıkçı doğu bölgesi Donbas'ta Minsk Anlaşması ile sağlanan ateşkes dün sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde ihlal edildi. Marinka kentinde patlak veren çatışmalarda en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Faruk Akkan'ın CİHAN'da yer alan haberine göre, Kiev'den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eduard Basurin, 4'ü sivil olmak üzere bölgede 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'ın üzerinde de yaralı olduğunu söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Yuriy Biryukov yaptığı açıklamada son 24 saatte 5 Ukrayna askerinin öldüğünü ve 39 askerin de yaralandığını söyledi. Ukrayna ordusunda ilan edilenden çok daha fazla kayıpların olduğunu iddia eden Basurin, "Bildiğim kadarı ile onların kayıpları çok daha fazla. Biz sadece 14 asker kaybettik. Biz gerçekleri gizlemiyoruz" dedi.

Çatışmaların Kiev güçlerinin denetiminde bulunan Marinka kentinde yoğunlaştığı, Şubat ayında ateşkesin imzalanmasından bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı belirtiliyor. Taraflar ihlaller konusunda birbirini suçlarken, Marinka kentinin Kiev yönetiminin kontrolünde olduğu kaydedildi. Diğer taraftan Ukrayna Savunma Bakanlığı Marinka kenti çevresindeki çatışmalarda ağır silahların kullanıldığını itiraf etti.

Poroşenko: Ekonomik ambargo devam edecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ise Rusya-Donbas sınırında tam kontrol sağlanmadan ayrılıkçı bölgeye yönelik ekonomik sınırlamaların kaldırılmayacağını belirtti. Ukrayna parlamentosu Rada'da yıllık yaptığı konuşmada gelişmeleri değerlendiren Poroşenko, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda son kararın referandumla alınacağını vurguladı.

Ukrayna'nın doğu bölgesinde Rus askerlerin bulunduğu iddiasını yineleyen Poroşenko, 14 ayrı taktik grup şeklinde 9 bin Rus askerinin bölgede olduğunu, Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığının ise normalden 1,5 kat daha fazla olduğunu iddia etti.

Lavrov: Ukrayna, Minsk Anlaşması'nı tehlikeye atıyor

Moskova'da düzenlenen güvenlik konferansında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev yönetiminin Minsk Anlaşması'nı tehlikeye attığını, tek taraflı adımların tüm Ukrayna'da krize neden olduğunu söyledi. Rus bakan Kiev yönetiminin Donbas yerel liderleri ile doğrudan diyalog kurması çağrısında bulundu.

Belarus'un başkenti Minsk'te 12 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun katılımı ile gerçekleşen zirvede ateşkes ilan edilerek barış anlaşması imzalanmıştı.