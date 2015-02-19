Ukrayna'da ateşkes bölgesinde çatışma

Ukrayna’da Cumartesi günü yürürlüğe giren ateşkese rağmen çatışmalar kesilmedi. Kiev yönetimi, doğudaki ayrılıkçıların ateşiyle son 24 saatte 14 Ukrayna askerinin öldüğünü, 173’ünün de yaralandığını açıkladı.

90 asker rehin alındı, 82 asker kayıp

Ukraynalı bir askeri kaynak, ayrılıkçıların şiddetli saldırısının ardından çatışmaların merkezindeki kritik demiryolu kasabası Debaltseve’den binlerce askeri çektiklerini söyledi. Sözcü çekilme aşamasında 90 askerlerinin ayrılıkçılar tarafından rehin alındığını, 82 askerin de kayıp olduğunu açıkladı.

Al Jazeera'nin haberine göre, ayrılıkçıları destekleyen Rusya ise Kiev’in ateşkesi denetlemek için yaptığı uluslararası barış gücü misyonu çağrısına tepki gösterdi. Rusya’nın BM Büyükelçisi Vitali Çurkin, Kiev’in uluslararası barış gücü isteyerek Minsk’de imzalanan ateşkes anlaşmasını çökertmeyi amaçladığını savundu. Çurkin isim vermeden Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroşoneko’yu işaret ederek “Bir kişi kendi görevi olan bir işe başkasını ve başka şablonu öneriyorsa o kişinin amacı Minsk anlaşmalarını bozmaktır” dedi.

Ülkede geçen yıl Mart ayında Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesiyle tetiklenen çatışmalar Nisan ayında tüm doğuya yayıldı. Şimdiye kadar 5 bin 600 kişi hayatını kaybetti.