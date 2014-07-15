Ukrayna'da askeri kargo uçağı düşürüldü

Ukrayna'nın doğusunda AN-26 tipi askeri nakliye uçağı düşürüldü. Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, yüksek irtifada uçtuğu için uçaksavar ile vurulmasının mümkün olmadığı belirtilen uçağın yüksek kapasiteli bir silahla Rusya topraklarından vurulmuş olabileceği bildirildi.

Uçaktaki personel sayısı ile ilgili bilgi verilmezken, paraşütle atlayan iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Ukrayna Güvenlik Konseyi sözcüsü Andrey Lysenko, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verdi. Lysenko açıklamasında, düşürülen uçakta 8 kişinin bulunduğunu ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Sözcü Lysenko, uçağın, Rusya'nın Rostov bölgesindeki havaalanından ateşlenen füze ile vurulmuş olabileceğini ya da yerden atılan yüksek kapasiteli füze ile düşürülmesi ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.