Ukrayna'da askeri isyanla ilgili tutuklamalar

Gürcistan'ın başkenti Tiflis yakınlarındaki Muhrovani üssünde dün bastırılan askeri isyana karıştıkları iddiasıyla 13 sivil ve 10 askeri yetkili tutuklandı.



Tutuklanan kişiler hakkındaki suçlamaların bugün açıklanacağı bildirildi. Güvenlik güçlerinin, isyanla ilgili olarak 50 kişiyi de gözaltında tuttuğu ve sorguladığı belirtiliyor.



Tank birliğinin komutanı Şota Gorgilaşvili'nin, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, arananlar arasındaki Koba Otanadze'nin kendisinden darbe planları için yardım istediğini söylediği kaydedildi.



İçişleri Bakanlığı, üsteki isyana liderlik ettikleri suçlamasıyla aranan Levan Amiridze, Koba Otanadze ve Gia Krialaşvili hakkında bilgi verenlere 50 bin GEL (yaklaşık 52 bin TL) ödül verileceğini açıkladı.



Gürcistan'da dün İçişleri Bakanlığının hükümete karşı darbe yapmayı planlayan bir gruba operasyon düzenlendiği açıklamasından hemen sonra Muhrovani üssünde isyan çıkmıştı. Zırhlı birliklerin ve Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin üsse gitmesinin ardından, isyancı askerlerin silahlarını bırakarak teslim olduğu bildirilmişti.



Eski diplomat casusluk suçlamasıyla tutuklandı



Bu arada Gürcistan'ın NATO misyonunda 2004-2008 yılları arasında müsteşar olarak görev yapan Gürcistan vatandaşı Vahtang Maisaya'nın, Rusya yararına casusluk yapmak suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığının yaptığı kısa açıklamada, Maisaya'nın, Rusya-Gürcistan savaşı sırasında Gürcistan'ın askeri gücü hakkında ayrıntılı bilgi sızdırdığı ve bunun karşılığında para aldığının tespit edildiği belirtildi.



Maisaya'nın daha önce de Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığında farklı görevler üstlendiği kaydedildi.

