Ukrayna'da art arda 4 patlama

Ukrayna’nın Dnepropetrovsk kentinde art arda 4 patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre bombalı saldırılarda 27 kişi yaralandı. Bombaların çöp kutularına yerleştirildiği belirtildi.

Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentinde art arda 4 patlama meydana geldi. İlk patlama yerel saatle 11.50'de, şehir merkezinde bir tamvay durağının yakınında gerçekleşti. Burada 5 kişi yaralandı.

Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikinci patlamanın 30 dakika sonra bir sinema yakınında meydana geldiğini ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık söz konusu saldırılar sonrasında iki patlamanın daha olduğunu belirtti.

'Bize ve ülkemize meydan okuma'

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç saldırıların ülkesine "meydan okumak" anlamını taşıdığını söyledi. Kırımı ziyaretinde açıklama yapan Yanukoviç, "Bunun bize ve ülkemize karşı bir meydan okuma olduğunu anlıyoruz. Nasıl cevap vereceğimiz konusu üzerinde ciddiyetle duruyoruz" dedi.

İçişleri bakanı bölgeye gidiyor

İçişleri Bakanı Vitali Zakharçenko da incelemelerde bulunmak üzere uçakla Dnipropetrovsk kentine gideceğini söyledi.