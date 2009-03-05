Ukrayna'da açlık tehlikesi!

Ukrayna'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre ülkede her üç kişiden biri açlıkla yüz yüze.



Gorşenin Enstitüsü tarafından 24-28 şubat tarihleri arasında yapılan ve "Krizin Nabzı" adı verilen kamuoyu yoklamasına göre gıda için para bulmakta zorlananların oranı, 6 ay içerisinde yüzde 17,5'dan yüzde 35,2'ye yükseldi.



Unian ajansının haberine göre yüzde 36,5'luk bir kesim ise gıda için para bulabildiklerini ancak giyim ve ayakkabı için paraları olmadığını belirtti. Araba ve emlak dışında istediği her şeyi satın alabileceğini söyleyenler, yüzde 3,2'de kaldı. Hiç bir maddi sıkıntısının olmadığını beyan edenlerin oranı ise yüzde 1,1 oldu.

