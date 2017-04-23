Ukrayna’da ABD’li AGİT gözlemcisi hayatını kaybetti

Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların sürdüğü bölgede ilk kez bir Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT gözlemcisinin öldüğü bildirildi. AGİT’den Pazar günü Kiev’de yapılan açıklamada, olayda iki çalışanın da yaralandığı belirtildi.

AGİT Dönem Başkanı Avusturya Dışişleri Bakanlığı’ndan pazar günü yapılan açıklamada, yaşamını yitiren AGİT gözlemcisinin ABD’li, yaralananlardan birinin ise Alman olduğu kaydedildi. Açıklamada, gözlemcilerin içinde bulunduğu aracın Luhanks kenti yakınlarında mayına çarptığı belirtildi.

Ukrayna'nın doğusunda hükümet birlikleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında sıklıkla ihlal edilen ateşkesi izlemek üzere 2014 yılından beri 700'ün üzerinde AGİT gözlemcisi görev yapıyor.

Gabriel: Korkunç bir trajedi

Bir AGİT gözlemcisinin hayatını kaybetmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yaptığı yazılı açıklamada, olaydan "derin üzüntü” duyduğunu dile getirdi. Olayı "korkunç bir trajedi” olarak nitelendiren Gabriel "sadece barışın sağlanması ve çatışmaların sona ermesi için katkı sağlamak isteyen biri bugün hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.

AGİT gözlemcilerinin "yorulmadan mükemmel bir iş” yaptığını belirten Gabriel, onlara yönelik "özellikle ayrılıkçılar tarafından gelen kabul edilemez saldırı ve haksız suçlamalara son verilmesi gerektiğini” vurguladı.

Poroşenko olayı kınadı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da, AGİT gözlemcisinin yaşamını yitirdiği olayı kınadı. Poroşenko Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "gözlemcilerin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün garanti altına alınması gerektiğini” belirtti.

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Reuters/AFP/dpa, JD/GA