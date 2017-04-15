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Dünya

Ukrayna'da 2 Türk, organ ticareti yapmak suçlamasıyla havalimanında tutuklandı

Zanlıların 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanabilecekleri belirtiliyor

15 Nisan 2017 14:46

Ukraynada iki Türk vatandaşı, organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Kiev Savcılığı, organ ticareti yaptıklarından şüphelenilen iki Türk ve iki Ukrayna vatandaşının Kievde gözaltına alındığını duyurdu.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre zanlıların, sağlık turizmi adı altında, organlarını satmayı kabul eden dar gelirli Ukrayna vatandaşlarını 1,5 yıl boyunca Türkiyeye götürdükleri öne sürüldü.

Bu şekilde ayda 4-5 kişinin 13-15 bin dolar karşılığında organlarının alındığı, organizatörlerin ise operasyon başına 80-100 bin dolar kazanç sağlandığı iddia edildi.

Mahkeme, organ ticareti yapmakla suçlanan Türk vatandaşlarının tutuklu yargılanmasına hükmetti. Zanlılardan biri, duruşmada yaptığı savunmada, Bu kişiler, hastalarımızın donörleri ve yakınlarıydı. Hastalar ile aralarında dostluk ilişkisi olduğunu kendileri beyan ettiler dedi.

Zanlıların 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanabilecekleri belirtiliyor.

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