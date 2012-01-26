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Dünya

Ukrayna'da 19. yüzyıldan kalma katedral yandı KİEV (A.A)

26 Ocak 2012 22:03

-Ukrayna'da 19. yüzyıldan kalma katedral yandı KİEV (A.A) - 26.01.2012 - Ukrayna'nın güneyinde, 19. yüzyıldan kalma bir Ortodoks katedralinin yandığı bildirildi. Acil Durum Bakanlığının web sitesinde, Karadeniz kıyısındaki liman şehri Odessa'da bulunan ve 19. yüzyıldan kalma Spaso-Preobrazhensky Katedrali'nde yapılan yenileme çalışmaları sırasında yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, yangında yaralanan olmazken katedralin kubbesinin çöktüğü ve büyük zarar meydana geldiği ifade edildi. Acil durum yetkilileri, yangının söndürüldüğünü açıkladılar.  Yetkililer, yangına yenileme çalışmaları sırasında güvenlik kurallarının ihlal edilmesinin neden olabileceğini kaydettiler.

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