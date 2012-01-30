-Ukrayna'da 18 kişi donarak öldü KİEV (A.A) - 30.01.2012 - Ukrayna'da aşırı soğuklar nedeniyle 18 kişinin donarak öldüğü bildirildi. Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üç gün içinde yaklaşık 500 kişinin de vücut ısılarının düşmesi ve soğuk yanması nedeniyle tedavi altına alındığı kaydedildi. Ukrayna'da bazı bölgelerde gündüz -16 derece olan sıcaklıkların gece -23 dereceye kadar düştüğü belirtiliyor. Yetkililer, ülke genelinde gıda ve ısınma desteği verilen yaklaşık 1500 barınağın faaliyete girdiğini kaydetti.