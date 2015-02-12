Ukrayna zirvesi zorlu geçiyor



Dörtlü zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katılıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile birlikte Ukrayna'da barış için yeni bir diplomatik girişim başlatmış, bu kapsamda Ukrayna, Rusya, ABD ve Kanada'da temaslarda bulunmuştu. Ukrayna'ya silah sevkiyatına karşı çıkan Merkel, krizin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini savunuyor.

Kiev yönetimi ve Batılı ülkeler Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara destek vermekle suçluyor. Kremlin iddiaları reddediyor.

Ukrayna diplomatik çevreleri "hayli çetin geçen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini" açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı da "zirvenin zorlu geçtiğini" bildirdi.