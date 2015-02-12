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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna zirvesi zorlu geçiyor

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderleri Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Belarus'un başkenti Minsk'te bir araya geldi. 10 saatten fazla süren zirvede henüz bir uzlaşmaya varılamadı.

12 Şubat 2015 10:41


Dörtlü zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katılıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile birlikte Ukrayna'da barış için yeni bir diplomatik girişim başlatmış, bu kapsamda Ukrayna, Rusya, ABD ve Kanada'da temaslarda bulunmuştu. Ukrayna'ya silah sevkiyatına karşı çıkan Merkel, krizin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini savunuyor.

Kiev yönetimi ve Batılı ülkeler Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara destek vermekle suçluyor. Kremlin iddiaları reddediyor.

Ukrayna diplomatik çevreleri "hayli çetin geçen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini" açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı da "zirvenin zorlu geçtiğini" bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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