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Dünya

Ukrayna yabancılardan parmak izi alacak

14 Nisan 2009 17:42



Ukrayna meclisi, ülkeyi ziyaret edecek yabancılardan, vize işlemleri sırasında biyometrik verilerin alınmasını öngören kanun değişikliğini kabul etti.

Unian ajansının haberinde, yabancıların ve vatandaşlığı bulunmayanların hukuki statüsüne dair yasada değişiklik öngören tasarının, meclisteki 442 milletvekilinden 252'sinin "evet" oyuyla kabul edildiği belirtildi.

Kanun, Ukrayna'ya gelmek isteyen yabancıların ve herhangi bir ülke vatandaşlığı bulunmayanların biyometrik verilerinin alınmasını zorunlu kılıyor. Bu işlem, Ukrayna'nın kanunları ve uluslararası anlaşmalarıyla aksi öngörülmüyorsa bu ülkenin bütün yurt dışı diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve sınır geçiş noktalarında vize alımı sırasında uygulanacak.

Kanun, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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