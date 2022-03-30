Ukrayna'ya karşı savaşmak için gönüllü olan asker: Rusya için silah tutmak, ailemi besleyecek

Rusya, Ukrayna'yı işgalinde kendi saflarında savaştırmak üzere Suriye'den toplayacağı paralı askerler için Suriye genelinde 14 işe alım merkezi açtı.

BBC'de yer alan habere göre; Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaşta ön cephede savaşmaları için Suriyeli askerlere ayda 5 bin Euro ödemeyi teklif ediliyor.

Savaşmak için gönüllü olan Suriyeli bir asker, Rusya'nın Ukrayna'da bir katliam gerçekleştirdiğini düşündüğünü, ancak bununla beraber Moskova'nın yoksul Suriyelilere de yardım ettiğini söyledi. Asker, ailesinin savaşa gitmesini istemediğini fakat, teklif edilen para nedeniyle gönüllü olduğunu ifade etti.

Öldürülürse 37 bin Sterlin ödenecek olan Suriyeli asker, Ukrayna'ya karşı savaşmak için en az 200 Suriyelinin gönüllü olduğunu bildiğini belirtti.