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Dünya

Ukrayna'ya başlatılan savaş sonrası hizmetlerini durduran Netflix'e Rus abonelerden dava

Netflix, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası hizmetlerini durdurmuştu

13 Nisan 2022 15:20

Rusya’daki kullanıcılar Ukrayna’da başlatılan savaş sonrası ülkedeki hizmetlerini durduran Netflix’e dava açıyor. 

The Guardian’da yer alan habere göre, Rusya’da yaklaşık 1 milyon kullanıcısı olan Netflix, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası mart ayında ülkedeki hizmetlerini durdurmuştu. 

Rusya’da bir hukuk şirketi, ülkedeki kullanıcıların talebi üzerine Netflix’e dava açıyor. Ayda Netflix’e 599 ruble ile 799 ruble arasında bir miktar ödeyen aboneler, kullanamadıkları hizmetler için toplamda 60 milyon ruble talep ediyor. 

Netflix henüz dava üzerine bir açıklama yapmadı. 

Rusya’nın medya düzenleyici kurumu Roskomnadzor, Rusya’da 100 bin abone geçen Netflix’i video-görsel hizmetleri arasına dahil etmişti.

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