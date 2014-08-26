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Dünya

Ukrayna ve Rusya liderleri buluşuyor

Ukrayna'nın doğuda Rusya yanlısı ayrılıkçılara yönelik operasyonları nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmış durumda

26 Ağustos 2014 11:48

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko bugün Belarus'un başkenti Minsk'te Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Ukrayna'nın doğuda Rusya yanlısı ayrılıkçılara yönelik operasyonları nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmış durumda.

Ukraynalı yetkililer, Pazartesi günü ülkenin doğusunda 10 Rus askerini yakaladıklarını açıkladı. Rusya ayrılıkçılara destek verdiği iddilarını reddediyor.

Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılarla, ordu arasında aylardır devam eden savaşta 2 binden fazla kişi öldü.

Bu iki bölge, Rusya'nın Mart ayında Kırım'ı ilhak etmesinden sonra bağımsızlıklarını ilan etti.

Zirveye Avrupa Birliği'nden yetkililer de katılacak.

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ayrılıkçıları durdurmadığı gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım kararı almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, zirve öncesinde Batılı ülkelerin tüm sorumluluğu Moskova'ya yüklememeleri gerektiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın doğudaki operasyonlarının insani krize yal açtığını savunuyor.

 

Erken seçim

 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko, dün akşam saatlerinde parlamentoyu lağvedip 26 Ekim'de seçimlere gidilmesi kararını almıştı.

Poroşenko, televizyondan yayınlanan konuşmasında şimdiki birçok milletvekilinin devrik cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in destekçisi olduğunu ve halkın yeni bir parlamento istediğini söyledi.

 

BBCTürkçe

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