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Spor

Ukrayna vazgeçebilir!

Ukrayna, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğinden çekilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

03 Kasım 2008 02:00


Tüm dünyayı saran küresel mali krizin etkisinde olan Ukrayna, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğinden çekilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Organizasyon Komitesi Başkanı Evhen Chervonenko, AP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, küresel ekonomik krizin tehdidi altında olduğunu belirterek, inşaat projelerinin likidite darlığı nedeniyle durduğunu, bu yüzden turnuvayı düzenlemekten vazgeçme tehlikesiyle karşı karşıya kalındığına dikkati çekti.

Turnuva için inşa edilecek otellerin yüzde 80'inin yapımının durdurulduğunu ifade eden Chervonenko, bankaların, girişimcilere artık kredi vermediğini kaydetti.

Chervonenko, ekonomik krizin olumsuz etkisine değinirken, ''Ukrayna'nın şampiyonayı kaybedecek olmasını düşünmek bile istemiyorum'' dedi.

Söz konusu otellerin inşası için hükümetten destek isteyeceklerini ifade eden Chervonenko, inşaatların tamamlanamaması halinde, sporcuların ve turnuvayı izlemeye gelecek kişilerin, kruvaziyer gemilerde misafir edilebileceklerini, ancak hava alanları ve statlar gibi ana projelerin yürütülmesinde, herhangi bir problem yaşanmadığını kaydetti.

LATO'NUN SÖZLERİ

Chervonenko, turnuvaya ev sahipliği yapacak diğer ülke olan Polonya'nın, göreve yeni gelen futbol federasyonu başkanı Grzegorz Lato'nun, ''Ukrayna hazırlıklarını tamamlayamazsa, turnuvayı Almanya ile birlikte düzenleriz'' sözlerini de eleştirerek, Lato'nun bu sözlerini, ''son derece talihsiz'' olarak yorumladı.

Gelecek yıla kadar küresel mali krizin etkisinde kalması beklenen Ukrayna, IMF'den gelecek kredilere ilişkin bir dizi istikrar teklifini, geçen hafta parlamentoda oylamıştı.

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