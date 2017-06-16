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Dünya

Ukrayna üzerinden AB’ye girmek isteyen Türkler yolu şaşırınca yakalandı

“Direnç göstermeden teslim oldular”

16 Haziran 2017 19:05

Ukrayna üzerinden AB'ye kaçak yolla gitmek isteyen 5 Türk vatandaşı ormanda yolunu şaşırınca yakalandı.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Çernovtsı ilinde gümrük yetklilerinin, Ukrayna-Romanya sınırını yasadışı şekilde geçmek isteyen beş Türk vatandaşını yakaladıkları kaydedildi.

 

“Direnç göstermeden teslim oldular”

 

Açıklamada, "Yabancı ülke vatandaşları direnç göstermeden ve kaçmaya çalışmadan teslim oldular, çünkü ormanlık alanda kayboldular. Hiçbirinin üzerinde pasaportları yoktu" dendi.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisinin internet sitesinden yakalanan kaçak Türk vatandaşlarının fotoğrafları paylaşıldı.

 

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