Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi şüphesi

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Ukraynalı araştırmacılar dün Tahran yakınlarında düşen ve 176 kişinin ölümüne sebep olan uçağın kalıntılarında Rus füzesinden izler için araştırmak istediğini duyurdu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Bakanı Oleksiy Danilov, araştırmacıların bu talebi internetteki bir bilgi doğrultusunda aldığını belirtti.

Danilov, uçağın düşmesine birkaç şeyin sebep olmuş olabileceğini düşündüklerini ifade etti ve füze, çarpışma, motor patlaması, terörizm gibi ihtimallerin üzerinde durduklarını ifade etti.

Olayda 176 kişi hayatını kaybetti.