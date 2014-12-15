Rusya Başbakanı Medvedev Türkiye’yi tiye alarak Ukrayna’ya AB hedefi gösterdi

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Ukrayna’nın Rusya ile bozuşarak Avrupa yolunu seçmesini, Türkiye’yi örnek göstererek yadırgadı. Medvedev, “Ukrayna ne zaman AB’ye girecek? Türkiye’den sonra. Türkiye ne zaman AB üyesi olacak? Hiçbir zaman” dedi.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Ukrayna’nın içinde bulunduğu durumla ilgili “Nezavisimaya” gazetesi için uzun bir makale kaleme alan Medvedev, “Bir yıl önce Rusya ile Ukrayna’nın birbirine düşman olacaklarını biri bana söyleseydi kesinlikle inanmazdım. Ama oldu. Asırlık beraberliğimiz bir yıldan kısa sürede düşmanlığa dönüştü. Ukrayna bu işten kazançlı çıkacak mı? Kesinlikle hayır” ifadesini kullandı.

Medvedev, “Avrupa yolunu seçtiğini halkına ilan eden Kiev’deki şimdiki yöneticilere AB sandalye vermediği gibi kenarda oturacak tabure bile sunmuyor. Ukrayna’ya bakınca aklıma Türkiye geliyor. Türkiye ile AB arasında ortaklık anlaşması 51 yıl önce imzalanmıştı. Sonuç olarak ne görüyoruz. Türkiye hâlâ Avrupa kapısının eşiğinde bekliyor. Zamanında Rusya’nın eski başbakanlarından Viktor Çernomirdin’in bu konuda anlattığı espri aklıma geliyor: ‘Ukrayna ne zaman AB’ye girecek? Türkiye’den sonra. Türkiye ne zaman AB üyesi olacak? Hiçbir zaman.’ Ne yazık Çernomirdin’in yaptığı bu espri hakikatleri çok iyi gösteriyor" dedi.

Rus lider, "Kimse Ukrayna’ya yardım eli uzatmayacak. Batı’nın Kiev’e yapacağı yardım sadece Ukrayna’nın ölmeden ayakta kalmasını sağlayacak seviyelerde olacak” cümleleriyle yazısını sonlandırdı.